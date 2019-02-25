خادم الحرمين الشريفين يصل المملكة بعد المشاركة بالقمة العربية الأوربية

كتب- هاشم الفخرانى

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأثنين إلى الرياض عقب زيارة استغرقت يومين لمصر تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية، ورئاسته وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التى عقدت بمدينة شرم الشيخ

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز.