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حبس أشهر تاجر هيروين بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:29 م
حبس أشهر تاجر هيروين بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات المتهم
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة الخانكة، حبس أشهر تاجر هيروين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطة بربع كيلو هيروين وبندقية آلية. 

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بوروود معلومات للمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام المدعو "محمد.م.ع" 33 سنة عاطل بترويج مخدر الهيروين المخدر على عملائه بدائرة المركز. 

عقب تقنين الإجراءات تم إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز شرطة الخانكة، بضبط المتهم وبحوزتة ربع كيلو هيروين مخدر، وبندقية ألية، و10 طلقات ومبلغ مالى 1320 وهاتف محمول. 

وبمواجهته اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد حماية تجارتة الاثمة، تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهم الى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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