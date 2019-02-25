جهاز المشروعات الصغيرة يوقع عقودا مع جمعيات أهلية لإتاحة تمويل متناهى الصغر

كتب إسلام سعيد

يوقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقودا مع عدد من الجمعيات الأهلية للتمويل متناهى الصغر، اليوم الاثنين بمقر الجهاز، بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز ولفيف من قيادات الجهاز ورؤساء الجمعيات الأهلية.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى وقت سابق عن حجم القروض المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية خلال 2018 والتى بلغت 5.3 مليار جنيه مولت حوالى 246 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت حوالى 395 ألف فرصة عمل.

كما قدم الجهاز، منحا بإجمالى تمويل 33.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 182 ألف يومية عمل.

ووزعت تمويلات الجهاز، بين 1.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة لعدد 12.873 ألف مشروع توفر 27.543 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم الإقراض المباشر 0.97 مليار جنيه لعدد 4.041 ألف مشروع توفر 21.514 فرصة عمل ليبلغ إجمالى المقدم للمشروعات الصغيرة 2.27 مليار جنيه لعدد 16.914 ألف مشروع توفر 49.057 ألف فرصة عمل.

فيما بلغ حجم التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر 3 مليارات جنيه، لعدد 229.663 ألف مشروع، توفر 346.077 ألف فرصة عمل.