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توسك: تمديد مفاوضات انفصال بريطانيا سيكون حلا منطقيا

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:11 م
توسك: تمديد مفاوضات انفصال بريطانيا سيكون حلا منطقيا رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك
رويترز
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قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى اليوم الاثنين إن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد الموعد المحدد فى 29 من مارس سيكون "حلا منطقيا" حيث لا توجد أغلبية فى البرلمان البريطانى للموافقة على اتفاق للانفصال.

وقال توسك فى مؤتمر صحفى بعد يوم من لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى "أعتقد أنه فى الوضع الذى نعيشه، فإن التمديد سيكون قرارا منطقيا لكن رئيسة الوزراء ماى تعتقد أنه سيكون بإمكانها تجنب هذا السيناريو".

وأضاف توسك أنه ناقش مع ماى "العواقب القانونية والسياسية لتمديد محتمل" لفترة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد المحددة بعامين وتنتهى فى 29 من مارس.

 

 

 


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