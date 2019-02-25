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تنفيذ 1246 حكما متنوعا وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:51 ص
تنفيذ 1246 حكما متنوعا وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1246 حكمًا متنوعًا منها 875حكمًا جزئيا  و43 حكم مستأنف و279 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 840 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 95 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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