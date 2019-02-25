video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل مقتل سائق على يد سباك بدار السلام: استدرجه واغتصبه وخنقه وسرقه

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:05 م
تفاصيل مقتل سائق على يد سباك بدار السلام: استدرجه واغتصبه وخنقه وسرقه جهود المباحث أسقطت المتهم بأعجوبة
كتب عبده زكى
إضافة تعليق

كشف رجال مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة المقدم شادى الشاهد كواليس العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقة مهجورة فى دار السلام وتوصلوا إلى أن الضحية يدعى"أحمد" من محافظة الفيوم وقدم للعمل سائق توك توك فى دار السلام وأن القاتل - ويعمل سباكا وعمره 31 سنة - استدرجه إلى شقة مهجورة ملك الغير واغتصبه ثم خنقه.

تحريات المقدم شادى الشاهد أكدت أن المتهم استقل مع "أحمد " – 17 سنة - التوك توك قيادته فى يوم الواقعة وطلب منه توصيله إلى مكان ما وعندما وصل طلب منه الصعود إلى الشقة بحجة مساعدته فى حمل أشياء مع وعد بمضاعفة أجرته.

صعد سائق التوك توك مع المتهم إلى الشقة وهناك سيطر عليه المتهم واغتصبه ثم خنقه حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده واستقل التوك توك من أسفل العقار وفر به هاربا.

مالك الشقة توجه إليها وشاهد الجثة فأبلغ رجال المباحث اللذين انتقلوا بقيادة المقدم شادى الشاهد إلى الشقة وعثروا على الجثة مقيدة القديمين وحول رقبته حبلا.

وبإخطار النيابة عاينت مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة وتشريحها ثم دفنها وأكد تقرير الصفة التشريحية تعرض الضحية للاغتصاب قبل موته وبتفريغ محتوى الكاميرات توصل رجال المباحث الى هوية المتهم وتبين أنه يدعى "محمد" ويعمل سباكا ويبلغ من العمر 31 سنة ومقيم فى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أيضا .

بتقنين الإجراءات والتنسيق مع مصلحة الأمن العام داهم المقدم شادى الشاهد على رأس قوة المتهم وألقى القبض عليه واعترف بما توصلت إليه التحريات وقال إنه جاء من شبرا الخيمة إلى دار السلام فى يوم الواقعة وظل يبحث عن شاب صغير يقود توك توك وعندما وجد الضحية استدرجه إلى شقة مهجورة يعلم إنها تحت التشطيب حيث كان يقوم بتركيب السابكة لها وفيها ضربه على راسه وشل حركته واغتصبه وسرقه.

حرر رجال المباحث ملحقا للمحضر الأصلى وأحالوا المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه احتياطيا على ذمته وطلبت التحريات التكميلية عن الحادث وملابساته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 2 وإصابة آخرين فى اصطدام سيارة ميكروباص بربع نقل على طريق دار السلام فى سوهاج

قتل

اغتصاب

دار تالسلام

قتيل دار السلام

الحوادث

القتل للسرقه




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة