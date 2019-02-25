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ترامب : أتوجه بالشكر لدولة الإمارات فى مساهمتها بعودة رهينة أمريكية إلى أهله

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:30 م
ترامب : أتوجه بالشكر لدولة الإمارات فى مساهمتها بعودة رهينة أمريكية إلى أهله ترامب
كتب- هاشم الفخرانى
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء اليوم الأثنين :"يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش المواطن الأمريكي الذى احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً ، قد تم انتشاله وجمع شمله مع زوجته وأطفاله ويجب هنا أن أقدر دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في عودة داني  مرة أخرى لأسرته .

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

وأضاف "ترامب" فى عدة تغريدات على " تويتر" : "نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم و نحافظ على التعاون الدائم والمكثف بين الجهات الدبلوماسية والاستخباراتية وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة ومع شركاءنا الأجانب".

 

ولفت ترامب إلى  أن استعادة الرهائن الأمريكيين فى سلم الأولويات لحكومته ، مضيفا:" مع إطلاق سراح داني فقد أطلقنا سراح 20 رهينة أمريكية منذ فوزي في الانتخابات الرئاسية ، لن نرتاح لكن سنواصل عملنا لإعادة الرهائن الأمريكيين المتبقين إلى بيوتهم" .

 

 


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