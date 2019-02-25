تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2441 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 18819 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1802 نقطة.
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