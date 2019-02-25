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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:17 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2441 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 18819 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1802 نقطة.
 
 
 

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