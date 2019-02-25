تأجيل قرار ترامب بزيادة الجمارك على السلع الصينية يرفع الأسهم الأوربية

رويترز

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مرتفعة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي بدعم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وقادت موجة الصعود أسهم قطاع السيارات، الأكثر تأثرا بالحرب التجارية العالمية ، وقفز مؤشر القطاع 2.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة، بينما زاد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.4 بالمئة.

وسجل المؤشر ميب الإيطالي، أداء يفوق السوق بارتفاع بلغ 0.9 بالمئة، في الوقت الذي قفزت فيه السندات الحكومية بعد أن أكدت فيتش التصنيف الائتماني لإيطاليا عند BBB.

وقال ترامب يوم، امس الأحد، إنه سيؤجل موعدا نهائيا يحل في الأول من مارس لزيادة الرسوم الجمركية بعد محادثات تجارية "بناءة" وإنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينج لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وتصدرت أسهم شركات هيلا وفوريسيا وفاليو المتخصصة في صناعة مكونات السيارات قائمة الأسهم الأفضل أداء، حيث ارتفعت بما يتراوح بين 3.2 بالمئة و4.3 بالمئة.

وقادت نتائج أعمال جاءت دون التوقعات بعض أكبر الانخفاضات في الأسهم. فقد هبط سهم بنك أيرلندا 3.1 بالمئة بعدما خفض البنك توقعاته لعام 2019 وأعلن عن انخفاض صافي هامش الفائدة في الربع الأخير من العام الماضي.