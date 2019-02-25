بعد استقالته من الخارجية الايرانية 5 معلومات عن جواد ظريف أهمها دراسته بأمريكا

كتب- هاشم الفخرانى

مفاجأة مدوية فجرها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ، البالغ من العمر 59 عاماً ،مساء اليوم الاثنين ، بعدما أعلن تقديم استقالتة على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وفيما يلى 5 معلومات عن "ظريف".

1- على الرغم من أنه ينتمى للتيار المحافظ فى إيران إلا أنه تلقى تعليمه بالولايات المتحدة

2- التحق بمدرسة درو التحضيرية، وهى مدرسة ثانوية خاصة تقع فى سان فرانسيسكو، بكاليفورنيا

3- ثُم درس في جامعة ولاية سان فرانسيسكو التى حصل منها على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية في عام 1981

4- تقلد العديد من المناصب من بينها كبير مستشارى وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وعضوًا بارزًا فى مبادرة حوار الحضارات .

5- اختاره حسن روحاني رئيس جمهورية إيران ، وزيراً للخارجية في 15 أغسطس 2013.