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بعد استقالته من الخارجية الايرانية 5 معلومات عن جواد ظريف أهمها دراسته بأمريكا

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:40 م
بعد استقالته من الخارجية الايرانية 5 معلومات عن جواد ظريف أهمها دراسته بأمريكا جواد ظريف وزير خارجية ايران
كتب- هاشم الفخرانى
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مفاجأة مدوية فجرها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ، البالغ من العمر 59 عاماً  ،مساء اليوم الاثنين ، بعدما أعلن تقديم استقالتة على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وفيما يلى 5 معلومات عن "ظريف".

1-  على الرغم من أنه ينتمى للتيار المحافظ فى إيران إلا أنه تلقى تعليمه بالولايات المتحدة

2- التحق بمدرسة درو التحضيرية، وهى مدرسة ثانوية خاصة تقع فى سان فرانسيسكو، بكاليفورنيا 

3- ثُم درس في جامعة ولاية سان فرانسيسكو التى حصل منها على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية في عام 1981

4- تقلد العديد من المناصب من بينها كبير مستشارى وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وعضوًا بارزًا فى  مبادرة حوار الحضارات .

5- اختاره حسن روحاني رئيس جمهورية إيران ، وزيراً للخارجية في 15 أغسطس 2013.

 

 

 

 

 


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