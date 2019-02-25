بدء فرز أصوات الناخبين فى انتخابات الرئاسة بالسنغال

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أغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في السنغال بعد يوم من إدلاء الناخبين بأصواتهم لإختيار رئيس للبلاد من بين خمسة مرشحين.

وذكرت الاذاعة السنغالية أن عدد الناخبين بلغ 6683043 ناخبا موزعين على 14651 مكتبا ، 700 منها في الخارج.

وقالت الاذاعة السنغالية إن الجهات المختصة بدأت في فرز الأصوات ، وأشارت الى أن لجنة الانتخابات الرسمية ذكرت أن نسبة المشاركة متفاوتة بين مختلف المناطق وأنها تفاوتت ما بين 55 و 70 % قبيل إغلاق مراكز الإقتراع.

وتشير اللجنة الى أن عمليات الفرز والتدقيق ستتواصل على مدى الثماني والأربعين ساعة القادمة ولن تعلن النتائج قبل الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.

ولم تسجل أية عراقيل لعمليات الاقتراع رغم المخاوف التي كانت تهدد اجراء هذه الإنتخابات.

ونشرت وزارة الداخلية السنغالية آلاف من الجيش وقوات الأمن لتأمين مكاتب التصويت ، خصوصا في مدن طوبى وسط السنغال، وتامباكوندا في أقصى الشرق.