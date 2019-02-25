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الإثنين، 25 فبراير 2019 03:40 م
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النيابة تستمع لأقوال صاحب العقار بواقعة العثور على جثتين لشابين بالشرابية

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:30 م
النيابة تستمع لأقوال صاحب العقار بواقعة العثور على جثتين لشابين بالشرابية جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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استمعت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، لأقوال صاحب عقار في واقعة العثور على جثتي شابين مذبوحين داخل عقار سكني بالشرابية، والذي كشف عن أن المجني عليهما لم يفتعلا المشاكل مع أحد وكانا يبحثان عن لقمة عيش في القاهرة.
 
وتبين من التحقيقات أن المجني عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، ويوم الواقعة عثر الأهالي عليهما داخلها مذبوحين، فأبلغوا الشرطة.
 
كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.
 
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا في القاهرة للبحث عن فرصة عمل وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


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