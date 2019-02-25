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الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية المرتقبة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:56 ص
الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية المرتقبة المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتواصل هاتفيا مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب منذ زمن بعيد. 
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين :" إن الرئيسين بوتين وترامب لم يبحثا لقاء الرئيس الأمريكي المرتقب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون". 
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب قد طلب المشورة من نظيره الروسي بوتين قبيل لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "كلا، لم يتحدثا هاتفيا منذ زمن بعيد".


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