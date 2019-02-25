الكاتب الصحفى عبده زكى يتقدم ببلاغ للأعلى للإعلام ضد رئيسة قناة صدى البلد

كتب عبد الله محمود

قرر الكاتب الصحفى عبده زكى التقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، يتهم فيه إلهام أبو الفتح، رئيس قناة صدى البلد بالمساهمة فى إثارة الفتنة، والإضرار بالاستثمارات الرياضية عبر السماح باستمرار برنامج"الماتش" والموافقة على المحتوى الرياضى المثير للفتنة.

وأوضح الكاتب الصحفى أن مقدم البرنامج الذى تترأسه "إلهام" تورط فى إثارة جماهير النادى الأهلى بعدما زعم اعتزام نادى بيراميدز الموافقة على تأجيل مباراته مع النادى الأهلى المقررة يوم 28 فبراير الجارى بالمخالفة للحقيقة، وهو ما ترتب عليه إثارة جماهير النادى الأهلى عندما أعلن نادى بيراميدز إقامة المباراة فى موعدها.

وقال مقدم البلاغ، إن برنامج "الماتش"اعتمد فى هذه الواقعة وغيرها الإثارة منهجا لجذب المشاهدين، والدخول إلى بؤرة الأضواء دون مسوغ مهنى، وكانت رئيسة القناة على علم بالمحتوى الرياضى للقناة.

وطالب الكاتب الصحفى المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج "الماتش" واتخاذ الإجراءات الملائمة ضد إلهام أبو الفتح، رئيس قناة "صدى البلد" إعلاء للمصلحة العليا وتشجيعا للاستثمار الرياضى وعدم الإساءة لقيادات الأندية والبعد عن إثارة الجماهير.