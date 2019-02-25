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الإثنين، 25 فبراير 2019 05:51 م
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القبض على عامل وسائق توك توك بعد سرقة 200 ألف جنيه من شقة بالمنوفية

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:21 م
القبض على عامل وسائق توك توك بعد سرقة 200 ألف جنيه من شقة بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية – فريق المحافظات
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تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عامل وسائق توك توك بتهمة سرقة شقة والسطو على مبلغ 200 ألف جنيه بدائرة المركز.
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "أحمد م ف -31 سنة"، مهندس زراعى مقيم بمدينة أشمون، يفيد بسرقة مبلغ مالى كبير من شقته بدائرة المركز.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء سيد سلطان، وبرئاسة العميد محمد على، وتمكن من القبض على كل من "م ا م - 20 سنة"، عامل بمكتبة، و"ب ع ع - 18 سنة"، سائق توكتوك، ومقيمان بقرية سمادون التابعة للمركز . 
 
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، باستخدام مفتاح مصطنع دخلوا به الشقة وسرقوا 200 ألف جنيه، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات . 
 
 

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