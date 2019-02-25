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القبض على سيدة أفريقية سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة فى التجمع الخامس

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:57 م
القبض على سيدة أفريقية سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة فى التجمع الخامس سقوط سيدة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى التجمع الخامس
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس ،من ضبط سيدة أفريقية الجنسية بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن سيدة و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "منار.ع." 31 سنة ومقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن سلسلة بدلاية تحوى جنيه دهب من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

 

و أسفرت التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة "جواهر.ع.ع" تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية" 22 سنة تعمل طرف المُبلغة ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " ، وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

 


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