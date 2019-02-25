العثور على جثة ربة منزل فى النيل بعد اختفائها بسوهاج

سوهاج - فريق المحافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة المقدم طارق أبو سديرة رئيس مباحث المركز شرقى محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على بطاقة وحذاء ربة منزل على شاطئ نهر النيل بدائرة المركز، حيث عثر عليها جثة هامدة طافية بالنهر.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مركز شرطة أخميم، يفيد بالعثور على بطاقة وحذاء "سحر ج ا" 32 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج على شاطئ نهر النيل دائرة المركز، وبسؤال والدها "جمال ا ف ع" 62 سنة عامل وزوجها "كرامه م ع ع" 40 سنة عامل قررا بخروجها من المنزل للكشف الطبى لدى أحد الأطباء، ولم يتهما أحدا بالتسبب فـى ذلك.

وكشفت التحريات بالعثور على جثة المذكورة طافية بنهر النيل بذات الناحية، وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وبسؤال والدها وزوجها المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، واتخذت إجراءات كف البحث عن المذكورة.