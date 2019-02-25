video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة ربة منزل فى النيل بعد اختفائها بسوهاج

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:00 ص
العثور على جثة ربة منزل فى النيل بعد اختفائها بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - فريق المحافظات
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة المقدم طارق أبو سديرة رئيس مباحث المركز شرقى محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على بطاقة وحذاء ربة منزل على شاطئ نهر النيل بدائرة المركز، حيث عثر عليها جثة هامدة طافية بالنهر.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مركز شرطة أخميم، يفيد بالعثور على بطاقة وحذاء "سحر ج ا" 32 سنة ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج على شاطئ نهر النيل دائرة المركز، وبسؤال والدها "جمال ا ف ع" 62 سنة عامل وزوجها "كرامه م ع ع" 40 سنة عامل قررا بخروجها من المنزل للكشف الطبى لدى أحد الأطباء، ولم يتهما أحدا بالتسبب فـى ذلك.

وكشفت التحريات بالعثور على جثة المذكورة طافية بنهر النيل بذات الناحية، وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وبسؤال والدها وزوجها المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، واتخذت إجراءات كف البحث عن المذكورة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تتحرى عن وفاة طفل غرقا فى حلوان

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبارسوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

جثة طافية

اخميم

نهر النيل




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة