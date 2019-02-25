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إعطاء فرصه خمسه أسابيع للتسجيل طواعيه..

الضرائب: قطاع مكافحة التهرب الضريبى سيلاحق من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:19 ص
الضرائب: قطاع مكافحة التهرب الضريبى سيلاحق من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب
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أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام كافة المخاطبين بأحكام القانون سرعة التوجه للمأموريات المختصة واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية  بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير وذلك تجنبا للحملات التفتيشية من جانب المصلحة والوقوع تحت طائلة القانون.
 
وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة ستعطى فرصة لمدة 5 أسابيع للتسجيل طواعية، مؤكدا أن عدم التسجيل يعد جريمة تهرب مشددا على أن المصلحة ستأخذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. 
 
وأضاف رئيس المصلحة، أن قطاع مكافحة التهرب الضريبين لن يتواني عن متابعه وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها، مشيرا إلي أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 
 
 

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