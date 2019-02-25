السيطرة على حريق شقة بكورنيش الإسكندرية بسبب "موجة الحر"

الإسكندرية - أسماء على بدر

نشب حريق فى شقة سكنية بالطابق الخامس عشر بعقار على كورنيش الإسكندرية، ظهر اليوم الاثنين، بسبب "موجة الحر"، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغا من شرطة النجدة يفيد إندلاع حريق بشقة بالعقار رقم 375 طريق الكورنيش بمنطقة جليم شرقى المدينة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل، وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتسيير حركة المرور بطريق الكورنيش.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بجهاز التكييف بشرفة شقة بالطابق الـ 15 بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ما أدى لاحتراق محتويات الشرفة بالكامل وبعض محتويات الشقة، دون وقوع إصابات.

وبسؤال "محمد.م.س" 52 عاما صاحب الشقة، قال إنه أثناء تواجده بالشقة شعر بالحر فقام بتشغيل جهاز التكييف ولم ينتبه لوجود مخلفات بجوار التكييف، ما أدى لاشتعال النيران. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.