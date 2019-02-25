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السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:46 م
السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت الرئيس السيسى يستقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
شرم الشيخ- محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأخيه أمير الكويت في مصر؛ مؤكداً اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير.

 

وأكد الرئيس على أهمية استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.

 

 من جانبه، ثمن الشيخ صباح العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين،  مؤكداً استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، ومتمنياً لمصر قيادةً وشعباً دوام الرخاء والازدهار.

 

وأعرب أمير الكويت عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية تعزيزاً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك، وعلى نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

وأضاف "راضى"،  أن اللقاء تطرق إلى تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، وأن تكون الحلول المطروحة للأزمات الإقليمية نابعة من المنطقة، بما يسمح للشعوب العربية أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن.


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