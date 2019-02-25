السيسى: ما توافقنا عليه بالقمة العربية الأوروبية ربما فاق التوقعات

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأولوية القصوى لدول وشعوب المنطقتين العربية والأوروبية، فى ضوء تعاظم التحديات وتشابكها من جهة، والمزايا والإمكانيات والفرص لتعزيز التعاون ومواجهة هذه التحديات من جهة أخرى.

وقال الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ: كان طبيعيًا أن تتنوع وجهات نظرنا خلال لقاءنا الأول بشأن بعض القضايا، سواء على مستوى تشخيص أسبابها أو السبل الأمثل للتعامل معها، وكان ذلك مصدر إثراء لمناقشات للقمة، وترسيخا لقيمة الحوار القائم على الاحترام المتبادل والإيمان العميق لإمكانية توسيع مساحة المشتركات الإنسانية وآفاق التعاون بيننا".

وجدد الرئيس خلال كلمته، تأكيده على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية أكبر بكثير مما يفرقهما، وتابع الرئيس قائلا:"ما توافقنا عليه على مدى اليومين الماضيين، ربما فاق توقعات الكثيرين، بشأن ما يمكن التوصل إليه خلال الحدث على هذا المستوى يعقد لأول مرة على الإطلاق، وهو ما نعتبره على رأس القيم المضافة لاجتماعات قمتنا الأولى.