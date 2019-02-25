video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار أمام اليوان بفعل تأخير رسوم أمريكية

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:48 ص
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار أمام اليوان بفعل تأخير رسوم أمريكية الذهب - صورة أرشيفية
رويتز
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، فى حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسى.
 
وكان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا.
 
وتعزز اليوان 0.6 % فى الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترامب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25% من عشرة%.
 
وقوة اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن فى العالم.
 
كان ترامب قال أمس الأحد، إنه سيؤجل زيادة فى الرسوم على السلع الصينية كانت مقررة فى وقت لاحق هذا الأسبوع، مبررا ذلك بإحراز "تقدم كبير" فى محادثات التجارة الأمريكية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقى بنظيره الصينى لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.
 
وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق فى أواندا "الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترامب مهلة الرسوم".
 
وتابع "الذهب، مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم"، مضيفا أن الضغوط لن تكون مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.
 
فى غضون ذلك، صعد السعر الفورى للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعا بعجز حاد فى المعروض، وزاد المعدن 0.5 % فى أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.
 
وارتفع البلاتين 0.4 % مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أهلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وزادت الفضة 0.3 % إلى 15.96 دولار للأوقية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شعبة الذهب بتجارية القاهرة: استقرار أسعار المعدن النفيس وعيار 21 يسجل 651 جنيها

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

اسعار الذهب

ترامب

السلع الصينية

سوق الاسهم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة