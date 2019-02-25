الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار أمام اليوان بفعل تأخير رسوم أمريكية

رويتز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، فى حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسى.

وكان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا.

وتعزز اليوان 0.6 % فى الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترامب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25% من عشرة%.

وقوة اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن فى العالم.

كان ترامب قال أمس الأحد، إنه سيؤجل زيادة فى الرسوم على السلع الصينية كانت مقررة فى وقت لاحق هذا الأسبوع، مبررا ذلك بإحراز "تقدم كبير" فى محادثات التجارة الأمريكية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقى بنظيره الصينى لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق فى أواندا "الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترامب مهلة الرسوم".

وتابع "الذهب، مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم"، مضيفا أن الضغوط لن تكون مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.

فى غضون ذلك، صعد السعر الفورى للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعا بعجز حاد فى المعروض، وزاد المعدن 0.5 % فى أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4 % مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أهلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وزادت الفضة 0.3 % إلى 15.96 دولار للأوقية.