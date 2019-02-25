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الدولار الاسترالى يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم على السلع الصينية

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:53 ص
الدولار الاسترالى يرتفع بعد تأجيل ترامب الرسوم على السلع الصينية الدولار الاسترالى
رويترز
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ارتفع الدولار الاسترالى واليوان الصينين اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيؤجل زيادة فى الرسوم على السلع الصينية، متعللا بمحادثات تجارة "بناءة"، وإنه سيعقد قمة مع الرئيس الصينى شي جين بينج لإبرام اتفاق.
 
وزاد الدولار الاسترالى، الوسيط الأكثر سيولة للانكشاف على المخاطر الصينية، 0.5 % إلى 0.7162 دولار أمريكى، تفاعلا مع تغريدات ترامب على تويتر، والتى تزامنت مع أوائل المعاملات الآسيوية اليوم.
 
وقفز اليوان 0.6 % فى السوق الداخلية إلى 6.6730 يوان مقابل الدولار، مسجلا أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو.
 
واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، دون تغير يذكر عند 96.488.
 
ولم يطرأ تغير يذكر على الين اليابانى الذى سجل 110.67 ين للدولار، في حين زاد اليورو 0.1% إلى 1.1342 دولار.
 
وصعد الدولار النيوزيلندى 0.3 % إلى 0.6864 دولار أمريكى، مدعوما بقفزة في مبيعات التجزئة للربع الأخير من 2018، مما هدأ المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى.
 
واستقر الجنيه الاسترلينى عند 1.3068 دولار مع تطلع السوق لبعض الوضوح بشأن اتجاه محادثات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.
 
 
 

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