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"الداخلية" تضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية فى الدقهلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:55 م
"الداخلية" تضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية فى الدقهلية المتهمان
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بالاشتراك مع آخر بتزوير المحررات الرسمية بغرض تمكين الراغبين الحصول عليها للسفر للعمل بالخارج.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية بقصد إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بالبلاد والسفر بموجبها للخارج.

 

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى مفادها، قيام ""على .ر.أ" موظف، ومقيم بدائرة مركز طلخا بالدقهلية، و"عادل .ش.ع" موظف، ومقيم بدائرة مركز شربين بالدقهلية، و"جمال .ا.ص" حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شربين بالدقهلية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طلخا، وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع (الثالث) للنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، كما اعترفا بارتكابهما واقعة الحصول من أحد الأشخاص على مبلغ مالى نظير حصوله على تصريح عمل مزور للسفر إلى إحدى الدول العربية، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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