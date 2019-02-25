"الحريرى" من شرم الشيخ: لقائى بالسيسى "مسك الختام".. ومصر تتطور للأفضل

شرم الشيخ- محمد الجالى

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، إنه التقى اليوم الاثنين، في شرم الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء فعاليات القمة العربية الأوروبية.

وأضاف أنه يعتبر اللقاء "مسك الختام" لسلسلة اللقاءات التى عقدها على هامش القمة، مشددا على أن القمة كانت جيدة للغاية، كما أن اللقاءات الأجنبية التي أجريت على هامشها كانت مفيدة وفرصة المصارحة، متمنيا استمرار تنظيم القمة .

وأشار "الحريرى" في تصريحات صحفية على هامش فعاليات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، اليوم، أن كل اللقاءات التى عقدها مع الجانب الأوروبي شهدت تأكيداً على دعم لبنان وتقديم كل المساعدة له.

وقال إن هناك توافقا على الحكومة اللبنانية التي تضم كل الأحزاب خاصة أن لبنان بحاجة إلي إصلاحات كبيرة يجب أن تقوم بها الأحزاب وتلتزم بها.

وأكد أن مكافحة الإرهاب "ضرورة"، حيث أن أساس أى بناء اقتصادى يقوم علي الاستقرار والأمن، والإرهاب يضرب العنصرين، كما أن الإرهابيين هم من يخربون البلاد والأوطان، مشدداً علي أن مكافحة الإرهاب تتم عبر عدة مجالات أمنيا وسياسيا كما يجب أن نطور أنفسنا وتحسن الاقتصاد من أجل المواطن العربي .

وأوضح "الحريرى"، في هذا الإطار أن ما نراه فى مصر حالياً أفضل مما كان من قبل، فكل يوم يحدث تغييراً للأفضل في مصر .

وقال إن هناك تعاوناً بين مصر ولبنان في مجالات عدة، وهناك توافق فى الموضوعات بين البلدين .



