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التضامن تتعامل مع 5741 مشرداً وطفل بلا مأوى

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:55 م
التضامن تتعامل مع 5741 مشرداً وطفل بلا مأوى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل  حتى مساء أمس 5741 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، أنه تم التعامل أمس الأحد مع 65 حالة مشرد و 66  طفل بلا مأوى بإجمالى 131 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 60  حالة منها 28 حالة مشرد و32 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 39 حالة منهم 17 مشرد و 22 طفل بلا مأوى.

 وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 2 بطانية و 56 وجبة ساخنة عليهم.  

هذا ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.


 


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