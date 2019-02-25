البابا تواضروس يزور بورسعيد الأربعاء ويدشن كنيسة كبرى

سارة علام

يزور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأربعاء المقبل إيبارشية بورسعيد فى زيارة تستغرق يومين.

يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية مساء الأربعاء من كنيسة مارمرقس بورفؤاد، على أن يترأس صلوات القداس الإلهى صباح الخميس ويدشن كنيسة أبو سيفين.

وخصصت الكنيسة دعوات للشعب على أن يسجل الراغبون فى الحضور أسمائهم فى مقر المطرانية من اليوم حتى الثلاثاء بواقع فرد واحد فقط عن كل أسرة.

وأعلنت كنائس بورسعيد ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والتفتيش حتى انتهاء الزيارة.