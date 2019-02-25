إصابة 4 عمال سقطوا من أعلى سقالة فى عقار تحت الإنشاء بدمياط

دمياط فريق المحافظات

أصيب 4 عمال، بإصابات بالغة، إثر سقوطهم من أعلى سقالة بالدور الثالث من مبنى تحت الإنشاء، بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط. على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزى لتلقى العلاج.

وتبين أن العمال المصابين، هم "أيمن عبد السلام" 35 سنة، مبيض محارة، و"هشام عبد السلام" 35 سنة، و"إسلام محمد هلال" 15 سنة، و"عبد السلام نشأت عبد السلام" 25 سنة، جميعهم مقيمون بقرية بساط كريم الدين.

تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، ودخلوا غرفة العمليات، حيث يعانون من كسور مضاعفة ونزيف.