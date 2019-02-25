إصابة سائقين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب سائقان من قرية منشأة رحمى، بمحافظة الفيوم، بجروح فى مشاجرة نشبت بينهما، تعدى كل منهما على الآخر، بسبب خلافات سابقة للجيرة، ونقلا لمستشفى إطسا المركزى للعلاج.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من كل من "أحمد.ج.ع" 33 سنة سائق، مصاب بجرح بالرأس، و"إسلام.ن.ص" 25 سنة سائق مصاب بجرح بالرأس، ويقيمان بقرية منشأة رحمى بمركز إطسا، بحدوث مشاجرة بينهما، تعدى كل منهما على الآخر بالضرب لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة، وتبادلا الاتهامات.

وتم نقل المصابين لمستشفى إطسا المركزى، لتلقى العلاج، وقدمت لهما الإسعافات الأولية، وتقرر خروجهما من المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3815 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.