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إدارة ترامب: أيام نيكولاس مادورو فى حكم فنزويلا "معدودة"

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:59 ص
إدارة ترامب: أيام نيكولاس مادورو فى حكم فنزويلا "معدودة" الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية، إن الإدارة الأمريكية ترى أن أيام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فى الحكم "معدودة".
 
ونقلت الصحيفة قول وزير الخارجية مايك بومبيو "التنبؤات صعبة وتحديد عدد الأيام أمر صعب"، ويبدو أن بومبيو واثقا من أن أيام الرئيس الفنزويلى "معدودة"، بعد أعمال الشغب والقمع وعدد القتلى التى سجلت بالأمس وسط دخول شحنات المساعدات الإنسانية.
 
وأعلن بومبيو، أن بلاده "ستتخذ إجراءات" لدعم الديمقراطية فى فنزويلا، وأدان أعمال العنف التى ترتكبها عصابات الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.
 
وقال بومبيو على حسابه فى تويتر: "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون استعادة الديموقراطية بشكل سلمى فى فنزويلا، الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين"، مضيفا "نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون بكفاحهم من أجل الحرية".
 
ويعتزم نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، الاجتماع مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم فى العاصمة الكولومبية بوجوتا على هامش اجتماع لزعماء مجموعة ليما الإقليمية، ويهدف الاجتماع إلى إظهار استمرار دعم الولايات المتحدة لجوايدو الذى تعترف به معظم الدول الغربية رئيسا شرعيا لفنزويلا.
 
ويأتى هذا الاجتماع بعد أن منعت قوات الجيش الموالية للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قوافل مساعدات إنسانية أمريكية من عبور الحدود، لتعودان إلى المخازن فى كولومبيا، عقب إطلاق الغاز المسيل للدموع، كما اشتعلت النار فى شاحنتين على الأقل على جسر سيمون بوليفار الذى يربط بين البلدين بعد أن واجهت قافلة تحمل المساعدات قوات الجيش الفنزويلى التى أحبطت محاولة عبورهما.
 
 
 

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