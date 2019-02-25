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إحالة عامل للجنايات لقتله مُدرسة لسرقتها ومحاولة اغتصابها بقنا

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:24 م
إحالة عامل للجنايات لقتله مُدرسة لسرقتها ومحاولة اغتصابها بقنا حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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قرر المحامى العام لنيابات قنا، إحالة عامل لمحكمة جنايات قنا، فى واقعة اتهامه بقتل مرفت محمد الملقب مدرسة علم نفس بمدرسة قنا الثانوية بنات عمدا لسرقتها ومحاولة اغتصابها.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر الماضى، إثر قيام المتهم "أحمد.ص.ر" 27 سنة عامل، بالتربص للمجنى عليها أثناء تواجدها بمنزلها بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا، وحاول سرقتها وضربها وأسقطها على الأرض وأصابها بإصابات جسيمة، ثم حاول اغتصابها فقاومته، ثم قام بضربها بأسطوانة بوتاجاز قتلها حتى لا تفضح جريمته.

 

 


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