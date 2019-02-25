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أنور قرقاش يهنئ الكويت بعيد الاستقلال ويؤكد: ندعو لها بالسلام والأمان

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:00 ص
أنور قرقاش يهنئ الكويت بعيد الاستقلال ويؤكد: ندعو لها بالسلام والأمان أنور قرقاش
كتب خالد إبراهيم
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هنأ أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، دولة وشعب الكويت بمناسبة أعياد الاستقلال والتحرير، والتى توافق اليوم الاثنين 25 فبراير .

وقال قرقاش "نبارك للكويت الشقيقة أعياد الاستقلال والتحرير، شاركت الكويت أشقائها في الخليج العربي خيرها مبكرا وشاركها أشقائها محنة الاحتلال وملحمة التحرير، ندعو للكويت العزيزة بالسلام والأمان والازدهار"

أنور قرقاش
أنور قرقاش

وكانت الكويت قد حازت على استقلالها فى 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، حيث كان يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميرى بالاحتفال فى 25 فبراير نظرًا لحرّ الصيف الشديد في الكويت الذي يحول دون إقامة الاحتفالات.

 

 


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