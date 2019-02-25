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أمريكا وكوريا الشمالية قد تتفقان على إنهاء الحرب الكورية خلال قمة هانوى

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:43 ص
أمريكا وكوريا الشمالية قد تتفقان على إنهاء الحرب الكورية خلال قمة هانوى زعيم كوريا الشمالية ارشيفية
رويترز
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 نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تتفقان على إعلان انتهاء الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953 خلال القمة الذي يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي هذا الأسبوع.

وقالت يونهاب إن كيم ايوي كيوم المتحدث باسم مكتب الرئاسة قال في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان جدول أعمال القمة يتضمن إعلان انتهاء هذه الحرب " الاحتمال موجود".

وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي يومي الأربعاء والخميس بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة والتي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أمريكي أثناء وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

 


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