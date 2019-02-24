42 ألف مريض تلقوا العلاج بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بحجم العمل الذي تم إنجازه على مدار عام 2018 والذي شهد العديد من الأنشطة وأعمال التطوير إلى جانب العمل الدؤوب المستمر من جميع العاملين فيها من أجل تقديم خدمة ورعاية متميزة لمرضاها من الأطفال من جنوب الصعيد إلى شماله تنال رضاهم ورضا ذويهم وتخفف عنهم جميعاً المعاناة والألم.

وأعلن الجمال انتهاء أعمال توسعة وتطوير العناية المركزة بالمستشفى على أحدث الطرز بالشرق الأوسط وتم تزويدها بأحدث المعدات، كما تم تطوير وحدة المبتسرين وتزويدها بمعمل لقياس مستوى الغازات بالدم للتيسير على الأطفال وذويهم واختصاراً لعامل الوقت داخل الوحدة.

كما أضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم إنشاء وحدة التغذية الوريدية على أحدث طراز مع إمدادها بأحدث الأجهزة لخدمة الأطفال المحتاجين لهذا النوع من العلاج، إلى جانب إنشاء مخبز لتصنيع الخبز الخالى من الجلوتين للأطفال الذين يعانون من حساسية من بروتين القمح وذلك بالتعاون مع إدارة الجامعة وكلية الزراعة بالجامعة.

وعن تفاصيل العمل خلال 2018 كشف الدكتور ماهر مختار مدير مستشفى الأطفال الجامعي أن كثافة المترددين على مختلف أقسام المستشفى بلغ 22218 مريضاً على قسم الاستقبال والطوارئ و19204 مريضاً على قسم العيادات الخارجية.

كما بلغت أيام الإقامة بأقسام المجاني والاقتصادي الداخلية 71710 في المستشفى الذى يحتوى على 466 سرير ويبلغ عدد أقسامه 18 قسما والذي يعد من مستشفيات الرعاية الثلاثية بمحافظة أسيوط وهو ما يعني أنها توجد بها جميع التخصصات الطبية ويمكن إجراء أى عملية جراحية فيها حيث تم تزويدها بنخبة من أساتذة الطب وأطباء الطوارئ وإمكانيات طبية حديثة يتم تطويرها باستمرار.