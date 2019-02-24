video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

10 معلومات عن رأى طلبة الثانوية فى الجدول المقترح للامتحانات.. تعرف عليها

الأحد، 24 فبراير 2019 09:00 ص
10 معلومات عن رأى طلبة الثانوية فى الجدول المقترح للامتحانات.. تعرف عليها طلاب ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقى طلبات وأراء طلاب الثانوية العامة حول جدول الثانوية العامة المقترح، والذى تم الإعلان عنه الخميس الماضى على الموقع الرسمى للوزارة، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز مطالب وأراء الطلاب حول الجدول وترتيب المواد.
 
1ـ الامتحانات تبدأ 9 يونيو وتنتهى 1 يوليو.
 
2ـ المواد خارج المجموع جاءت فى مقدمة الجدول.
 
3ـ المواد الأساسية نهاية الامتحانات دون أن يتخللها بعض المواد السهلة.
 
4ـ المدة المخصصة قبل امتحان الفيزياء والكيمياء قليلة.
 
5ـ الفترة الزمنية قبل امتحان الرياضيات البحتة لا تكفى لمراجعة المادة بجميع فروعها.
 
6ـ يطالبون بمدة فترة الامتحانات لتنتهى مع نهاية أول أسبوع من يوليو.
 
7ـ انتهاء الامتحان بالإقتصاد والإحصاء وليست اللغة الثانية.
 
8ـ الجدول يمثل نسبة رضى مرتفعة بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمى علوم.
 
9ـ الجدول مفتقد للوزن النسبى بين جميع الشعب فى ترتيب المواد.
 
10ـ ترتيب المواد يحتاج لإعادة نظر من الوزارة قبل إعلان الجدول بشكل نهائى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد إحباط تهريب ساعات يد تحتوى على كاميرات وهواتف للبلاد.. خبراء أمن: تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات تخريبية وتباع عبر الإنترنت.. وتعد السبب وراء ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة وتضر الأمن القومى

التربية والتعليم

الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة المقترح

جدول الثانوية العامة 2019

اخبار اليوم

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة