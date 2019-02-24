10 معلومات عن رأى طلبة الثانوية فى الجدول المقترح للامتحانات.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقى طلبات وأراء طلاب الثانوية العامة حول جدول الثانوية العامة المقترح، والذى تم الإعلان عنه الخميس الماضى على الموقع الرسمى للوزارة، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز مطالب وأراء الطلاب حول الجدول وترتيب المواد.

1ـ الامتحانات تبدأ 9 يونيو وتنتهى 1 يوليو.

2ـ المواد خارج المجموع جاءت فى مقدمة الجدول.

3ـ المواد الأساسية نهاية الامتحانات دون أن يتخللها بعض المواد السهلة.

4ـ المدة المخصصة قبل امتحان الفيزياء والكيمياء قليلة.

5ـ الفترة الزمنية قبل امتحان الرياضيات البحتة لا تكفى لمراجعة المادة بجميع فروعها.

6ـ يطالبون بمدة فترة الامتحانات لتنتهى مع نهاية أول أسبوع من يوليو.

7ـ انتهاء الامتحان بالإقتصاد والإحصاء وليست اللغة الثانية.

8ـ الجدول يمثل نسبة رضى مرتفعة بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمى علوم.

9ـ الجدول مفتقد للوزن النسبى بين جميع الشعب فى ترتيب المواد.

10ـ ترتيب المواد يحتاج لإعادة نظر من الوزارة قبل إعلان الجدول بشكل نهائى.