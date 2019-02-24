وكيل تعليم مطروح يسلم التابلت المدرسى لطلاب أولى ثانوى فى مدارس السلوم

زار الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، صباح اليوم، مدرسة السلوم الثانوية المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمة وتسليم التابلت المدرسي للطلبة، بحضور ياسر أبوالأسعاد، مدير الإدارة التعليمية.

وهنأ الدكتور النيلى، طلاب السلوم بالفصل الدراسى الجديد ناقلًا لهم تحيات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، مشيدًا باهتمام الطلاب بالمنظومة التربوية الحديثة واستلام جهاز التابلت فى ظل حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مواكبة تطبيق المنظومة الجديدة بالصف الأول الثانوى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، حرص المنظومة التعليمية بمطروح على تذليل أى عقبات نحو تسليم أجهزة التابلت للطلاب والطالبات، موضحًا أن إجراءات توزيع أجهزة التابلت قاربت على الانتهاء بكل المدارس الثانوية بأنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن جاهزية المدارس لتفعيل خدمة التابلت مع المتابعة المستمرة من رجال مركز التطوير التكنولوجى بتعليم مطروح للحل الفورى لأى عقبة تلوح فى الأفق.