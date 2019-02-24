وكيل تعليم دمياط يكرم معلمي مبادرة (تعلم_شارك_ بالمجان) بإدارة دمياط التعليمية

دمياط - معتز الشربينى

كرم اليوم "السيد سويلم" مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، معلمى إدارة دمياط التعليمية المشاركين فى مبادرة (شارك _تعلم_بالمجان) لمكافحة الدروس الخصوصية، بحضور مديرى عموم المديرية وإدارة دمياط التعليمية والمدارس المشاركة فى المبادرة ومجلس أمناء الإدارة وسامى سليمان ورشدى فرحات وإبراهيم مرجان رواد الاتحاد.

وخلال التكريم أكد "سويلم" على ضرورة محاربة الدروس الخصوصية بكل انواعها وتكاتف الجهود من المعلمين وأولياء الأمور لنبذ هذه الظاهرة التي أساءت الي المجتمع التعليمي، مشيدا بالدور الذي قام به معلمي المدارس الثانوية والإعدادية بإدارة دمياط باستقطاع أوقات من اجازتهم الاسبوعيه والعمل من أجل أبنائنا الطلاب وتخفيفا لأعباء أولياء الأمور.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتحفيز وتكريم المعلمين المشاركين فى مبادرة (تعلم_شارك_بالمجان) التى أطلقت لمكافحة الدروس الخصوصية.