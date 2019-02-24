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وزير التعليم العالى: كليات جديدة فى علوم الحاسب الفترة القادمة

الأحد، 24 فبراير 2019 11:51 ص
وزير التعليم العالى: كليات جديدة فى علوم الحاسب الفترة القادمة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة عملت على دراسة سوق العمل وما يحتاجه حاليًا ومستقبلًا حول العالم، وكان العامل المشترك في ذلك هو تخصص نظم المعلومات.
 
وأوضح عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى بحرم جامعة كندا -مصر عقب الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، الأحد، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فتح كليات جديدة متخصصة فى علوم الحاسب؛ حيث إنه يوجد 15 كلية فقط في 26 جامعة حكومية في مصر متخصصة في هذا المجال.
 
وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (1)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (2)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (3)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (4)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (5)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (6)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (7)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (8)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (9)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (10)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (11)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (12)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (13)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (14)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (15)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (16)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (17)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (18)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (19)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (20)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (21)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (22)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (23)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (24)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (25)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (26)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (27)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (28)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (29)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (30)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (31)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (32)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (33)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (34)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (35)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (36)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (37)
 

 

وزير التعليم العالى يزور أول جامعة بالعاصمة الإدارية (38)

 


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