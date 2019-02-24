ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"ضرب كمين المنوات"

كتب إيهاب المهندس

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".

كما قضت المحكمة بتسليم الأسلحة المضبوطه لوزارة الداخلية، والزام المحكوم عليهم بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى.

والمتهمان الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هما أحمد ربيع سيد، وعمرو محمد أبو سريع، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 10 سنوات مشدد هو محمود رمضان محمود.

والمتهمون الـ3 الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم على محمود عبد الله، أحمد عيد محمد، ميسرة نشأت جمال.