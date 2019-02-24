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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"ضرب كمين المنوات"

الأحد، 24 فبراير 2019 02:17 م
ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة بـ"ضرب كمين المنوات" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
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ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد والبراءة من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".
 
 
كما قضت المحكمة بتسليم الأسلحة المضبوطه لوزارة الداخلية، والزام المحكوم عليهم بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى.
 
 
والمتهمان الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هما أحمد ربيع سيد، وعمرو محمد أبو سريع، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 10 سنوات مشدد هو محمود رمضان محمود.
 
 
والمتهمون الـ3 الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم على محمود عبد الله، أحمد عيد محمد، ميسرة نشأت جمال.
 
 

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، على محمود عبد الله إمام "محبوس"، أحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس"، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس"،  محمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس"، أنهم فى غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمون بالانضمام الى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم .

 

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.


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