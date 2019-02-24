نائب محافظ الوادى الجديد تتابع خطة مجمع الإعلام للتوعية بمبادرة 100 مليون صحة

قامت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بزيارة مجمع إعلام الخارجة وذلك للإطلاع على خطة عمل وبرامج المركز فى مجال التوعية الإعلامية لقضايا المجتمع.

وأوضحت مجدى خلال الزيارة على ضرورة تكثيف الحملات والندوات التثقيفية الخاصة بالتوعية بمبادرة 100 مليون صحه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا المجال بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

كما وجهت مجدى بضرورة التنسيق بين المركز ومديرية الشباب والرياضة لتدريب وتثقيف شباب المحافظة باستراتيجيات الأمن القومى لاعدادهم للمشاركة بالبرنامج التدريبى الذى يستهدف شباب المحافظات الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية.

كما شددت على ضرورة التوسع فى أنشطة المركز الخاصة بقياس الرأى العام وتنفيذ ندوات تثقيفية حول برامج وخطط التنمية بالمحافظة.