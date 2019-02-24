video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش قبل ترويجه فى القاهرة

الأحد، 24 فبراير 2019 02:04 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش قبل ترويجه فى القاهرة حشيش - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتها كيلو حشيش  بقصد الإتجار، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة.

 

أجريت تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة وانتقلت مباحث إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة وتم القبض على "أحمد.ر.م" 23 سنة عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج  سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية شروع فى قتل، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات.

 

كما تم ضبط "محمود.ع.خ" 30 سنة عاطل وذلك أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كيلو و230 جرام من الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط متهما بتزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات بالقاهرة

القبض على المتهمين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض بالتجمع

القبض على 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الدرب الأحمر

اخبار الحوادث

امن القاهرة

مكافحة المخدرات

مواد مخدرة

اخبار مصر

تحريات امنية

النيابة العامة




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة