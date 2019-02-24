مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش قبل ترويجه فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتها كيلو حشيش بقصد الإتجار، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة بالواقعة.

أجريت تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة وانتقلت مباحث إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة وتم القبض على "أحمد.ر.م" 23 سنة عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية شروع فى قتل، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات.

كما تم ضبط "محمود.ع.خ" 30 سنة عاطل وذلك أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كيلو و230 جرام من الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .