مقتل شاب على يد 5 أشخاص بسبب خلافات على أرض زراعية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص بقرية الشيخ عيسى مركز بلبيس، اليوم، مصرعه متأثرا بإصابته على يد 5 أشخاص، تعدوا عليه بالضرب المبرح لخلافات على أرض زراعية، بينهما، وتم إخطار نيابة بلبيس العامة للتحقيق، برئاسة عمرو عبد العاطى، مدير نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بمقتل شخص بقرية الشيخ عيسي، دائرة مركز بلبيس.

وانتقل اللواء إيهاب لمعى، مساعد مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، والعقيد جاسز زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والنقيب وليد ثروت، رئيس مباحث بلبيس، وقوة من المركز، إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل "سلامة ع ال" 27 سنة يعمل فى مجال التجارة، وتبين قيام 5 أشخاص من قرية عرب البياضين على خلاف مع المجنى عليه وأسرته بسبب خلافات على أرض زراعية، داهموا القرية ليلا وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح وتوفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وقامت الأجهزة الأمنية بتحديد الجناة وجارى ضبطهم.