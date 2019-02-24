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مصرع 3 أشخاص بسبب الرياح العاتية فى إيطاليا

الأحد، 24 فبراير 2019 12:45 م
مصرع 3 أشخاص بسبب الرياح العاتية فى إيطاليا أمطار شديدة فى إيطاليا ـ صورة أرشيفية
روما(أ ش أ)
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أفادت تقارير إعلامية فى إيطاليا اليوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص جراء الرياح العاتية التى ضربت ساحل البحر الأدرياتيكى مؤخرا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن شخصين لقيا مصرعهما جراء سقوط حائط عليهما فى منطقة "لاتسيو" ، فيما لقى ثالث مصرعه جراء سقوط شجرة على سيارته قرب العاصمة روما.

وتسببت الرياح التى وصلت سرعتها إلى مائة ميل فى الساعة فى سقوط الأسقف واقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور وتكسير النوافذ فى العديد من المناطق .. كما تسببت أيضا فى جنوح إحدى سفن الشحن، فى الوقت الذى تمكنت فيه فرق الإغاثة من إنقاذ طاقمها المكون من خمسة عشر فردا بالمروحيات.

 


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رياح فى ايطاليا

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