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مصرع صيدلانية عقب انقلاب سيارتها بترعة الحواويش بأخميم سوهاج

الأحد، 24 فبراير 2019 09:47 ص
مصرع صيدلانية عقب انقلاب سيارتها بترعة الحواويش بأخميم سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقيت صيدلانية مصرعها، إثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بترعة مجاورة لطريق الحواويش الكوثر دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى.
 
كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي سوهاج قيادة " ماري م ا" صيدلانية، وتقيم دائرة المركز بالترعة المجاورة لطريق " الحواويش / الكوثر "، امام قرية الحواويش / دائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى قادها المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، ووفاة قائدة السيارة، بسؤال عمها "حارس ا ع"، قرر بمضمون ما تقدم ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
 
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
 
 

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