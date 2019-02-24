مصرع شخص طعنا بالسكين داخل منزله وأهله يتهمون زوجته بسبب خلافات بينهما

لقى شخص مصرعه طعنًا بالسكين داخل منزله، واتهم أهله زوجته بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البدارى.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد مصرع " هانى. ن" داخل منزله، وبالإنتقال والتحرى اتهم أهلية المجنى عليه زوجته وإنها استغلت نوم زوجها وقامت بطعنه عدة طعنات بسبب خلافات عائلية بينهما كانت على إثرها بمنزل أسرتها وعادت لبيت زوجها فجأة وارتكبت الجريمة؛ وتحرر المحضر وجار العرض على النيابة العامة.