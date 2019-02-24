video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير مستشفى الحسين: مصابة حادث الدرب الأحمر حالتها جيدة وستخرج خلال 48 ساعة

الأحد، 24 فبراير 2019 05:35 م
مدير مستشفى الحسين: مصابة حادث الدرب الأحمر حالتها جيدة وستخرج خلال 48 ساعة حلاوتهم زينهم مصابة الدرب الاحمر
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

كشف الدكتور إبراهيم الدسوقى مدير مستشفى الحسين الجامعى، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن المصابة "حلاوتهم زينهم إبراهيم" 47 سنة، والتى أصيبت فى الحادث الإرهابى الذى وقع بحى الدرب الأحمر مساء يوم الاثنين الماضى الموافق 18 فبراير، حالتها الصحية مستقرة وجيدة.

 

حلاوتهم زينهم مصابة حادث الدرب الاحمر
حلاوتهم زينهم مصابة حادث الدرب الاحمر

وأوضح أن المصابة كانت تعانى من كسر فى الكاحل الأيمن، وشظية فى الفخذ الأيمن، وتم إجراء عملية لاستخراج الشظية، وتثبيت الكسر، موضحا أن المريضة بصحة جيدة، والعلامات الحيوية مستقرة، وفى انتظار خروجها خلال 48 ساعة بعد اطمئنان الأطباء على حالتها الصحية، موضحا أن ليلة الحادث وصل إلى المستشفى 3 حالات منها حالة السيدة حلاوتهم، وطفل 16 سنة يدعى حسن محمد، وطالب تايلاندى بالأزهر الشريف 25 سنة، وجميعهم حالتهم مستقرة وفى انتظار خروجهم خلال 48 ساعة بعد تصريح الأطباء بذلك.

وأكد أن المستشفى استقبلت الحالات ليلة حادث الدرب الأحمر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة فور دخولهم المستشفى، وإجراء جميع الفحوصات الطبية، وحاليا حالتهم مستقرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططا إرهابيا للقيام بأعمال تخريبية جديدة تستهدف مؤسسات الدولة، فقد نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية، لاستهداف موقع أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة،عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجد الإرهابى بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، بمنطقة الحسين، مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.

وعثرت الأجهزة الأمنية على قنبلة بعداد زمنى "تايمر" داخل شقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذى فجر نفسه مساء أمس الاثنين بالدرب الأحمر، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإرهابى زود القنبلة بعداد تنازلى "تايمر"، وأن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل، والحسن عبد الله مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، يبلغ من العمر 37 عامًا.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى، فى رصد وتتبع العنصر الإرهابى المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف موقع أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن الحادث، وحدوث الإصابات والوفيات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسائل قوية من مصابى حادث الدرب الأحمر الإرهابى.. سيدة الفيديو: ضابط أنقذ حياتى ولن تنكسر مصر أبدا.. طفل مصاب: "مش بنخاف" من الإرهاب وندعم بلدنا.. أجنبى: مصر أم الدنيا

طفل مصاب بحادث الدرب الأحمر: مش بنخاف من الإرهاب وبندعم بلدنا

سيدة فيديو الدرب الأحمر: ضابط أنقذ حياتى ولن تنكسر مصر أبدا

مصابة الدرب الاحمر

مصابى الدرب الاحمر

حلاوتهم زينهم

الحادث الارهابى بالدرب الاحمر

مستشفى الحسين الجامعى




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة