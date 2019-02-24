مدير مستشفى الحسين: مصابة حادث الدرب الأحمر حالتها جيدة وستخرج خلال 48 ساعة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور إبراهيم الدسوقى مدير مستشفى الحسين الجامعى، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن المصابة "حلاوتهم زينهم إبراهيم" 47 سنة، والتى أصيبت فى الحادث الإرهابى الذى وقع بحى الدرب الأحمر مساء يوم الاثنين الماضى الموافق 18 فبراير، حالتها الصحية مستقرة وجيدة.



حلاوتهم زينهم مصابة حادث الدرب الاحمر

وأوضح أن المصابة كانت تعانى من كسر فى الكاحل الأيمن، وشظية فى الفخذ الأيمن، وتم إجراء عملية لاستخراج الشظية، وتثبيت الكسر، موضحا أن المريضة بصحة جيدة، والعلامات الحيوية مستقرة، وفى انتظار خروجها خلال 48 ساعة بعد اطمئنان الأطباء على حالتها الصحية، موضحا أن ليلة الحادث وصل إلى المستشفى 3 حالات منها حالة السيدة حلاوتهم، وطفل 16 سنة يدعى حسن محمد، وطالب تايلاندى بالأزهر الشريف 25 سنة، وجميعهم حالتهم مستقرة وفى انتظار خروجهم خلال 48 ساعة بعد تصريح الأطباء بذلك.

وأكد أن المستشفى استقبلت الحالات ليلة حادث الدرب الأحمر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة فور دخولهم المستشفى، وإجراء جميع الفحوصات الطبية، وحاليا حالتهم مستقرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططا إرهابيا للقيام بأعمال تخريبية جديدة تستهدف مؤسسات الدولة، فقد نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية، لاستهداف موقع أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة،عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجد الإرهابى بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، بمنطقة الحسين، مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.

وعثرت الأجهزة الأمنية على قنبلة بعداد زمنى "تايمر" داخل شقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذى فجر نفسه مساء أمس الاثنين بالدرب الأحمر، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإرهابى زود القنبلة بعداد تنازلى "تايمر"، وأن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل، والحسن عبد الله مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، يبلغ من العمر 37 عامًا.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى، فى رصد وتتبع العنصر الإرهابى المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف موقع أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن الحادث، وحدوث الإصابات والوفيات.