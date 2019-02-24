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محكمة الجنايات بالقاهرة تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات"

الأحد، 24 فبراير 2019 08:00 ص
محكمة الجنايات بالقاهرة تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
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تصدر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".

 واتهمت النيابة العامة كل من أحمد ر " محبوس "، على م " محبوس "، أحمد ع " محبوس "، وميسرة ن " محبوس "، وعمرو م " محبوس "، محمود ر " محبوس "، بأنهم فى غضون الفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم. 

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.


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