محافظ الوادى الجديد ورئيس "التنظيم والإدارة" يبحثان رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث ناقشا سبل دعم المحافظة فى مجال تدريب العاملين والقيادات المحلية وخاصة رؤساء القرى، وذلك لرفع كفاءة وتطوير أداء أعضاء الجهاز الإدارى.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على عقد اختبارات دورية للشباب وأعضاء المجلس التطوعى للشباب لإعداد كوادر وقيادات شبابية قادرة على المشاركة بأفكارها ومقترحاتها فى حل مشكلات المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.