محافظ القليوبية يعلن إحالة رئيس مدينة القناطر للنيابة العامة

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، إحالة رجب عبد الرازق النقيدى، رئيس مدينة القناطر الخيرية السابق، والذى تم نقله لمركز ومدينة منوف، للتحقيق، أثناء تكريمه لاستخدامه ختما مزورا للمحافظ ووضعه على أوراق بيع شارع رئيسى لبناء مول عليه بشارع بنك مصر القديم والذى يعد من أهم الشوارع الرئيسة على كورنيش النيل ويضم عددا من المصالح الحكومية به.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، أن مجموعة من المواطنين تقدموا ببلاغا للنائب العام بسبب تغيير خريطة مدينة القناطر الخيرية من قبل مجلس المدينة وبيع شارع بأكمله لأحد المواطنين علما بأن به خط المياه والصرف الصحى الرئيسى وتم رصفه من سنوات طويلة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة منظومة الشكاوى والرد عليها فورا والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم ومعاملة المواطنين بصورة جيدة وعمل لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعى لمقابلة المواطنين لبحث مطالبهم، مشددا على ضرورة استقبال جميع شكاوى المواطنين من خلال مركز خدمة المواطنين بالمحافظة او من خلال ارسال الشكوى على صفحة المحافظة على الفيس بوك أو "البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية مشيرا أن مكتبه مفتوح لتلقى أى شكاوى ومتابعة حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة.