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محافظ الدقهلية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 24 فبراير 2019 11:42 ص
محافظ الدقهلية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال محافظ الدقهلية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم
الدقهلية شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى تستهدف 970 ألف طفل وطفلة من أبناء المحافظة، وذلك من خلال أطقم طبية تعمل فى الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وأطقم متنقلة لخدمة القرى التى لا يوجد بها وحدات صحية، وتستمر الحملة، من اليوم وحتى 27 فبراير الجارى.
 
وأكد الدكتور كمال شاروبيم، أن هذه الحملة تستهدف الوقاية من مرض شلل الأطفال الذى اختفى من مصر على مدى السنوات الماضية، وحققت مصر فيه نجاحا متميزا، وأضاف أن حماية الأطفال من كافة الأمراض التى تصيبهم، تعنى أن يكون لدينا مواطنين أسوياء وأصحاء يشاركون فى معارك البناء والتنمية لوطنهم باعتبارهم ملاك المستقبل.
 
وقام محافظ الدقهلية، بجوله داخل مركز طب الأسرة بقولونجيل بالمنصورة، تفقد خلالها أقسام المركز المختلفة، ومنها الأسنان وطب الأسرة والمعمل والصيدلية، واستمع إلى شرح لما يقدمه المركز من خدمات للأسرة وخاصة الأمهات والأطفال، كما استمع إلى عدد من المترددات على المركز الذين أشادوا بالخدمات التى يقدمها لهم والرعاية الصحية التى يتلقونها بالمجان.
 
وأكد شاروبيم، على حسن معاملة المترددين على المركز، وتواجد طاقم المركز بالكامل سواء كانوا أطباء أو أعضاء هيئه تمريض أو العاملين، وعدم تحميل أى مواطن مليما واحدا، وكذلك أكد محافظ الدقهلية ضرورة توافر كافة كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المترددين عليه المواطنين.
 
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